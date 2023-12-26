وزير التموين: الهدف من إنشاء المستودعات الاستراتيجية مضاعفة المخزون السلعي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.

وأضاف الوزير: كذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية/ تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى.

وبحسب بيان، تم وضع حجر أساس مخازن في محافظات "السويس والأقصر"، على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء 3 مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدي 4.5 مليار جنيه.