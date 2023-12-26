"التموين" تكشف موعد انخفاض أسعار الذهب

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن ارتفاعات أسعار الذهب التي تشهدها الأسواق غير منطقية أو مبررة، و جاءت بعد زيادة الطلب وقلة المعروض.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن الذهب وصل سعره من قبل إلى 2850 جنيه لجرام 21، وعندما تم طرح مبادرة "زيرو جمارك"، على القادمين من الخارج، ساعد ذلك على دخول 2 طن ونصف الطن للسوق المصري، تسبب ذلك فى استقرار الأسواق، ووصل سعره إلى 2100 جنيهات.

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن كميات الذهب حاليا بالأسواق ليست كبيرة، متوقعا أن تزداد كميات الذهب في بداية العام الجديد، وتنخفض أسعاره.