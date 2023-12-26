أجواء معتدلة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"أتعبت من جاء بعدك".. مثقفون ينتقدون إقالة "محجوب" مدير بيت الشعر



كتب- عمر كامل:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر إلى الأحد 31 ديسمبر 2023.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود أن طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بارد ليلا على غالبية الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري.

وتصل درجات الحرارة العظمى 26 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد بينما تصل درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية على محافظات شمال الصعيد.