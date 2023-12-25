الفائز بالعالمية للقرآن: حفظت كتاب الله في عامين.. والرئيس السيسي يرعى القرآن وأهله| خاص



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الشيخ محمد شعبان جعفر الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، أنه بدأ حفظ القرآن بعد أن أنهى المرحلة الإعدادية والتحق بعدها بمعهد القراءات بمحافظة البحيرة.

وقال شعبان في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه ختم القرآن في عامين أثناء الدراسة بمعهد القراءات بمحافظة البحيرة وكان يتلقى تشجيعا كبيرا من والديه والشيخ الذي يحفظ القرآن على يديه، مشيرا إلى أن الدافع في حرصه على الانتهاء من حفظ كتاب الله عز وجل هو حب القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه بدأ دراسة القراءات العشر بعد أن التحق بكلية القرآن الكريم وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا، و مثله الأعلى هو القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، الذي يقلده في الكثير من الأحيان.

وتابع الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تبلغ قيمتها مليون جنيه:"أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرعى القرآن وأهله، وكذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف"، لحرصهما على رعاية كتاب الله والاهتمام بحفظته.

وانطلقت السبت الماضي، فاعليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في احتفالية مصر بليلة القدر في رمضان المقبل.