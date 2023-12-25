نائب بالشيوخ يطالب بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاع الصيد لزيادة الإنتاج

كتب- نشأت علي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الثروة السمكية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير وشهدت الفترة الأخيرة اهتمام من قبل القيادة السياسية بمشروعات الثروة السمكية وذلك لدورها في الأمن الغذائي.

وأضاف عكاشة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن الدولة تسعى إلى تعزيز الإنتاج وتحقيق فائض ينعكس على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية علاوة على تنمية صناعات أخرى بجانبه وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن الدولة المصرية تستهلك ما يقرب من 3 مليون طن من الأسماك سنويا مما يتطلب زيادة الاهتمام بالثروة السمكية الطبيعية وتوفير كافة احتياجات الصيادين لتوفير هذا الكم الهائل من الأسماك لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية، علاوة على تشديد الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين والأجهزة الرقابية لتقليل الفجوة في زيادة أسعار الأسماك بصورة مبالغ فيها.