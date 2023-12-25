وزير الزراعة يسلم جوائز الفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي

القاهرة- أ ش أ:

سلَّم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجوائز للفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

والفائزون هم: الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم جامعة طنطا، والدكتور دسوقي أحمد محمد عبد الحليم الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، والدكتور حمدي فتوح الموافي أستاذ بقسم المحاصيل الحقلية -معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمساهمته في المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخ.

جدير بالذكر أن جائزة جامعة الدلتا للبحث العلمي، والتي انطلقت قبل 6 أعوام تتضمن أيضا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية، بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة يؤكد دائما اهتمام الدولة بالبحث العلمي باعتباره قاطرة التنمية، كما يؤكد على توفير كل الدعم للبحوث الزراعية التطبيقية التي تسهم في التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية للمحاصيل وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه أو إيجاد ممارسات زراعية جديدة أو تلك الأبحاث التي تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي المصري.

حضر الاحتفالية، المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا وصاحب الجائزة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية.