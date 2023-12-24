نقيب أطباء الأسنان: نسعى لحل مشكلة قيد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن دعوات تسهيل قيد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج في النقابة أثير في الجمعية العمومية التي عقدت في أبريل الماضي، حيث كانت هناك إعادة شاملة للرسوم كلها بداية من رسوم الترشيح وغيرها ورسوم قيد الطلاب.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الأحد، أن الجمعية العمومية أخذت قراراً في هذا الأمر، وخلال يومين تسعى النقابة لحل ذلك، لكن هذا قرار جمعية عمومية، لا يستطيع هو أو المجلس باتخاذ قرار لتغييره، خاصة أن قرار الجمعية العمومية يكون له حصانة لا يعلوها إلا القضاء أو جمعية عمومية أخرى.

وأشار إلى أن نقابة أطباء الأسنان هي السبب في القانون الجديد الخاص بالمنشآت الطبية، فخلال إجراء النقابة التسجيل الرقمي للعيادات أونلاين ضمن خطة التحول الرقمي، ولكن يتم استكمال هذه الخطوة لابد من وجود ترخيص من الوزارة.

ولفت أن النقابة أعدت خطة متكاملة للتسجيل في النقابة ثم الترخيص، حيث يشمل وزارات الداخلية والصحة والبيئة والمحليات، وهذا المقترح عُرِض على وزير الصحة، وأبدى إعجابه به، لكن عند بحث تفاصيل الخطة وجدت الوزارة أن الأمر معقد والأفضل تعديل القانون، وهو الآن مرفوع للمناقشة حاليا.

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