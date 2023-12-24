بعد تصنيفه كمثير للاهتمام.. ماذا نعرف عن المتحور "JN.1" ومدى خطورته؟

كتب - أحمد جمعة:

أثار تصنيف منظمة الصحة العالمية، لمتحور "كوفيد-19" الجديد المعروف باسم "JN.1" على أنه "مثير للاهتمام"، تساؤلات عدّة بشأن خطورته ومدى انتشاره عالمياً، والمخاوف بشأن قدرته على التهرب من المناعة التي تمنحها اللقاحات.

ووفق تقارير رسمية للصحة العالمية، شكّل المتحور الجديد قرابة 3 بالمائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل نوفمبر الماضي، وأصبح مسؤلًا عما يزيد عن 27 بالمئة بعد شهر على مستوى العالم، مع توقعات عن تسبب السلالة الجديدة في زيادة حالات الإصابة خاصة في البلدان التي تعاني انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

جاء تصنيف منظمة الصحة للسلالة الجديدة، بعدما بلغت زيارات الطوارئ في الولايات المتحدة جراء "كوفيد -19"، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، بشكل جماعي إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وجرى تسجيل المتحور الجديد "JN.1" في 41 دولة حتى الآن، في حين كانت النسبة الأكبر للانتشار في فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة والسويد.

ماذا نعرف عن المتحور الجديد؟

* نظرًا لسرعة انتشار المتحور "JN.1"، صنفته الصحة العالمية على أنه "متحوّر منفصل مثير للاهتمام"، ناتج عن السلالة الأم المعروفة باسم "BA.2.86"، وتم الإبلاغ عنه لأول مرة في أغسطس الماضي.

* يؤدي هذا التوصيف إلى تحمل الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها مسؤوليات تتعلق برصد المعلومات وجمعها وتبادلها.

* استنادًا إلى البيانات المتاحة، يشير التقييم إلى أن الخطر الإضافي الذي يشكله متحور "JN.1" على الصحة العامة العالمية لا يزال "منخفضًا"، لكن على الرغم من ذلك، ومع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يمكن أن يزيد المتحور من عبء الأمراض التنفسية في العديد من البلدان.

* أكدت الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية لا تزال تحمي من الاعتلال الشديد والوفاة بسبب متحور "JN.1" وغيره من المتحورات السارية لكورونا.

* كوفيد-19 ليس هو المرض التنفسي الوحيد المنتشر حالياً، فالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها أمراضٌ آخذة في الانتشار.

* تقول وزارة الصحة إن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد كورونا، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد.

هل وصل إلى مصر؟

وفق تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة فإنه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد، وكذلك 2.86.BA بمصر حتى الآن.

وأكد عبدالغفار، أن الوزارة تتتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم، عن اكتشاف السلالة الفرعية من المتحور المثير للاهتمام "أوميكرون" والذي تمت تسميته بالمتحور "JN.1".

وبشأن كيفية الحصول على لقاح كورونا حالياً، أوضح عبدالغفار لمصراوي، أن كافة لقاحات كورونا تتوفر في مصر في الوقت الراهن، كما أن المواطنين يحصلون على جرعات لقاحات كورونا في نفس الأماكن التي حصلوا فيها على الجرعات السابقة.

وأضاف أن "المواطن يذهب إلى المركز أو الوحدة الصحية المتوفر بها اللقاحات، ويتم تسجيل بياناته داخلها أثناء وجوده، ثم يحصل على جرعة اللقاح بشكل طبيعي".

نصائح مهمة

نصحت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ تدابير للوقاية من العدوى والاعتلال الشديد باستخدام جميع الأدوات المتاحة، حيث تشمل هذه التدابير:

- ارتداء كمامة عندما تكون في أماكن مزدحمة أو مغلقة أو سيئة التهوية، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

- الحرص على تحسين التهوية.

- الحرص على الآداب التنفسية، أي تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

- المواظبة على تنظيف يديك.

- الحرص على متابعة التطعيمات ضد كوفيد-19 والإنفلونزا، لا سيّما إذا كنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالاعتلال الشديد.

- مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

- الحرص على الخضوع للفحص إذا ظهرتَ عليك أعراض، أو إذا كنتَ خالطتَ شخصًا مصابًا بكوفيد-19 أو بالإنفلونزا.

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