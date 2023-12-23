لو دفعت بـ"الخطأ".. خطوات استرداد أموال "فاتورة" الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يواجه بعض المواطنين؛ خصوصًا مستخدمي العدادات التقليدية، عقبات وصعوبات عند سدادهم قيمة فواتير استهلاك الكهرباء عن طريق الخطأ، عندما تتم المحاسبة على أنها (تجارية) بدلًا من (سكنية)، مما يطرح تساؤلات عن كيفية استرجاع الأموال التي تم دفعها حالة خطأ المحاسبة من شركة الكهرباء، على أن العداد تجاري رغم أن الوحدة سكنية.

ويستعرض "مصراوي" الخطوات اللازمة، وفقًا لقسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، كالتالي:

خطوات استرداد الأموال التي تم دفعها حال خطأ المحاسبة لفاتورة الكهرباء:

1- يتوجه المواطن صاحب الشكوى إلى الإدارة أو الهندسية التابع لها.

2- يقدم الإيصالات التي سددها لإثبات الشكوى.

3- بعد التأكد وإثبات صحة ما جاء في الشكوى؛ يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي سددها الشاكي.

4- تخصم المبالغ من الاستهلاك الحالي للشقة، وكأنها دفعة مقدمة.

الفرق بين العداد التقليدي و"أبو كارت"

العداد القديم يستمر في توصيل الكهرباء، حالة حدوث عطل فني فيه أو لا، لكن العداد الكودي "أبو كارت" يتوقف حال حدوث عطل فني أو حال نفاد الرصيد، ولا يستأنف العمل إلا عند تصليح العطل أو تغيير العداد بشكل كامل أو شحن رصيد جديد حال نفاد الرصيد.