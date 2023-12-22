سيبولنا الميدالية النحاسية.. أول تعليق من عمرو أديب على برونزية الأهلي

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه في مونديال الأندية 2023 التي أقيمت في جدة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن أداء النادي الأهلي خلال مباراته أمام أوراوا الياباني كان جيدًا، مضيفًا: "الأهلي تخطى خسارة المباراة الماضية وقدم أداء مبهر وعظيم".

وأضاف مقدم الحكاية: "ألف مبروك للأهلاوية، كان نفسي أشوف الأهلي أمام مانشستر سيتي، وإوعى حد ياخد منكم فرحتكم، والمرة الجاية تكون الذهبية وسيبوا لنا الميدالية النحاسية".

وفاز نادي مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على نادي فلومينسي البرازيلي في المباراة النهائية فيما حل الأهلي ثالثًا، بعد الفوز على نادي أوراوا الياباني.