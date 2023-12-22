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رئيس "شباب النواب" يهنئ الأهلى بعد حصوله على علي برونزية كأس العالم للأندية

09:25 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة

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كتب- نشأت علي:
هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه للمرة الرابعة في تاريخه ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تغلبه علي نظيره الياباني اوراوا، باربعة أهداف مقابل هدفين.

وبعث رئيس لجنة الشباب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز، بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، قائلا: "من حقكم أن تفخروا بناديكم".

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي أعطي اهتماما غير مسبوقا بالرياضة والرياضيين وهو ما انعكس علي أداء ونتائج الرياضة المصرية.

برونزية الأهلي كأس العالم للأندية محمود حسين

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