"القومي للمرأة" والنيابة ينظمان ورشة عمل حول قضايا العنف ضد النساء

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة وذلك فى إطار الـ ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والتى استمرت على مدار 4 أيام.

استعرضت ولاء سليم، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، دور المجلس في حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها وتعاون المجلس مع النيابة العامة وأنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

كما تحدث المستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تنفذه الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.

واستعرض المستشارون المحاضرون من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها وجريمة ختان الإناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الإتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة و التى تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها وكيفية استخدام الدليل الرقمي باعتباره أحد أدلة الإثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.

جاء ذلك بحضور: ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس ولفيف من المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة.

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