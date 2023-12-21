بسبب أسعار السكر والبصل.. برلمانية تطالب باستدعاء 4 وزراء

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجيّة الاستهلاكية كالسكر والبصل والخيار وغيرها من المحاصيل الزراعية، مما جعل المواطن عاجزًا عن تدبير طعامه اليومي.

وقالت سميرة الجزار: لا يخفى علينا جميعًا أن المواطن يعاني في معيشته معاناة غير مسبوقة وأننا في مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الغذائية، ولا يخفى عليكم أن السبب الرئيسي هو سياسات الحكومة الخاطئة والإفراط في الاقتراض لمشاريع ليس لها عائد وأولويات خاطئة في الاستثمار مما أدى إلى زيادة وتراكم الديون الداخلية والخارجية وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهًا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات خاصة السلع الاستراتيجية كالسكر والقمح والأرز والزيوت وأعلاف المواشي والدواجن.

وأضافت: على ما سبق أحيطكم بأن ارتفاع أسعار السلع بسبب سياسات الحكومة الخاطئة والابتعاد عن أولويات المواطن الذي يدفع أخطاء سياسات الحكومة في ظل سوق حر لا يرحم.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة والزراعة والري بمجلس النواب واستدعاء 4 وزراء بالحكومة وهم: وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، للرد على التساؤلات والتدخل ووضع خطة قصيرة الأجل وحلول سريعة وجذرية لخفض الأسعار.

واقترحت عضو مجلس النواب، إعادة دعم السلع الغذائية الأساسية أو وضع سعر جبري للسلع الاستراتيجية خاصة التموينية كالسكر والأرز والقمح والذرة والزيوت النباتية على أن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي كانت السبب في سياساتها الاقتصادية الخاطئة ولا يحملها المواطن مع مراعاة أن أي زيادات للمواطن في إيراداته لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنونية، مطالبة بوقف المشاريع التي لا تدر أي عائد وإعادة ترتيب أولويات الحكومة وأن تكون معيشة المواطن هي الأولوية القصوى.

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