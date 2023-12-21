وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة

كتبت- داليا الظنينى:

كشف المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل مشاركة القطاع الخاص للحكومة، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم.

وأضاف عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه لدى قطاع الأعمال خطة لمشاركة القطاع الخاص، قائلا نؤمن بأن الشراكة تحسن من الأداء في عملية التشغيل، ولدينا 72 شركة حققت 18 مليار جنيه أرباح، معلنا أنه في 2014 كان هناك خسائر كبيرة.

وأكد أن الدولة تقوم بعمل خط ثاني بشركة كيما أسوان، وهناك دعم في الصناعات المعدنية وشركات الفوسفات مع دعم الصناعات الاستراتيجية.

وكشف عصمت عن وجود شراكات أجنبية من الصين في شركة «الدلتا للصلب» لصناعة الحديد من الخردة والمواد الخام، بشراكة مستمرة لـ10 سنوات، علاوة على شراكة من الهند وإسبانيا في مجال الأدوية أيضا.

وتابع عصمت: جميع الشركات العام المقبل ستكون كسبانة مش خسرانة، وندخل عاملي التدريب والتطوير للعاملين في قطاع الأعمال، ونجحنا في إدخال خطوط جديدة للعديد من المنتجات لسد الاحتياجات المحلية.

اقرأ أيضا :

رئيس اتحاد حماية المستهلك: هناك فوضى في الأسعار.. والمجتمع "غير قادر على عتاولة رجال الأعمال"

عضو بـ "التطوير العقاري": العقارات تحافظ على قيمتها طوال الوقت