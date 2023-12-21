مدبولي ينيب وزير الأوقاف لحضور افتتاح المسابقة العالمية للقرآن السبت

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، لافتتاح المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم التي تعقد في الفترة من 23 - 27/ 12/ 2023م ، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن المسابقة تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ يوم السبت 23 / 12 / 2023م العاشرة صباحًا.

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