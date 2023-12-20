متحدث الحكومة: برنامج الطروحات شراكة مع القطاع الخاص وليس بيع

كتبت - داليا الظنينى :

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات يأتى فى إطار دعم الدولة للقطاع الخاص، مبينا أن مصر حريصه على الإصلاح رغم الظروف السياسيه على المستوى الإقليمى.

وأضاف الحمصانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الطروحات حققت نجاحا بلغ قيمته ٨٠٠مليون دولار ، مؤكدا أن الطروحات أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد .

وتابع الحمصانى: جارى دراسة ٥٠ شركة فى مجالات عديدة تابعة للدوله فى برنامج الطروحات، مؤكدا أنه سيتم إحداث نقلة نوعيه فى قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين .

وأكمل: ٤قطاعات لها أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والبنوك رالتأمين والاتصالات، موضحا أن الصفقة عباره عن شراكة مع القطاع الخاص وليست بيع .

وواصل: تم ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة ٨٠٠مليون دولار، منوها أنه يتم تعظيم ورفع كفاءة أصول الدولة وإجراء عملية إصلاح شاملة.

وأكد الحمصانى أن عملية الإصلاح تؤدي إلى زيادة الإيرادات والضرائب وزيادة فرص العمل، لافتا إلى أن ما يتم هو الشراكه فقط مع القطاع الخاص والاستفادة من الشريك الأجنبي.

وعن آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولى: أوضح الحمصانى، أن رئيس الوزراء أكد أن هناك مشاورات بين الحكومةً مع صندوق النقد الدولى.

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