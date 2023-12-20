خبير اقتصادي يتوقع لجوء المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع الخميس

كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه يجب أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يعقد غدا، رفع أسعار الفائدة لمحاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة لمتابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن السياسة النقدية غير متسقة في اتجاه التشديد، ومن الإمكان اللجوء؛ لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة.

وواصل: "هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن هنا لا بد من أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن".

واختتم: "ما زلنا نحتاج إلى موجات تشديد في سعر الفائدة لا يقل عن 3 % في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.

اقرأ أيضا

خليه يزرّع".. أحمد موسى: قرار حظر تصدير البصل ضربة في مقتل

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2023/12/19/2512562

مواقف حاسمة.. أول تعليق من وزير الري على فشل مفاوضات سد النهضة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2023/12/19/2512561

...