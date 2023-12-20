طفرة بأوقاف القاهرة في 2023.. 251 قافلة دعوية و135 ألف شنطة للأولى بالرعاية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حققت مُديرية أوقاف القاهرة برئاسة الدكتور خالد صلاح مدير المديرية، خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، وعِمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المُجتمع على النحو التالي:

أولا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية:

سيرت مُديرية أوقاف القاهرة عدد (251) قافلة دعوية بالمُحافظة وبيانها كالتالي:

• تم تسيير عدد (232) قوافل داخلية.

• تم تسيير عدد (19) قافلة مُشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية:

• تم تنفيذ عدد (43) أسبوعًا ثقافيًا من الأسابيع الرئيسية الخاصة بالوزارة ، بالإضافة لعدد (464) أسبوعًا ثقافيًّا داخل المُديرية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية:

• تم تنفيذ عدد (224) مجلس إقراء.

• تم تنفيذ عدد (64) ندوات علمية.

• تم عقد (170) ندوة بقصور الثقافة.

• تم عقد (52) ندوة بالحديقة الثقافية للطفل.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية:

• تم تنفيذ عدد (336) ندوة للإفتاء.

• تم تنفيذ عدد (432) مجلس إفتاء للواعظات.

5. المنبر الثابت:

• تم تنفيذ عدد (2400) مسجدًا.

6. الدروس المَنهجية:

• تم تنفيذ عدد (6480) درسًا منهجيًا، للأئمة والواعظات.

7. مجالس مساجد الأعلام الدينية:

• تم تنفيذ عدد (48) مجلسًا بمسجد الإمام الشافعي.

8. البرنامج الصيفي:

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (1700) مسجد على مُستوى المُحافظة.

9. المبادرات والندوات:

• تم عقد عدد (500) ندوة ضمن حملة مكارم الأخلاق.

• تم عقد عدد (500) ندوة لمبادرة حق الوطن.

• تم عقد عدد (58) ندوة عن الآثار المُدمرة للكسب الحرام.

• تم عقد عدد (4) ندوات حول قضايا السُكان والصحة الإنجابية.

• تم عقد عدد (574) لقاء تثقيفي مُشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.

• تم عقد عدد (2300) ندوة للتوعية السُكانية.

• تم عقد عدد (300) ندوة حول مخاطر وأضرار الهجرة الغير شرعية.

• تم عقد (150) ندوة بقصور الثقافة.

• تم عقد (56) ندوة بمراكز الشباب عن التطرف والإلحاد والحُريات الدينية.

ثانيًا: المقارئ والمُسابقات القرآنية والأُمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

• مقارئ الأئمة: إجمالي عدد (1584) مقرأة على مُستوى المُحافظة تقريبًا ، وعددها (33) مَقرأة، وتُعقد يوم الثلاثاء من كُل أسبوع بعد صلاة الظهر،.

• مقارئ الأعضاء: إجمالي عدد (1344) مقرأة على مُستوى المُحافظة تقريبًا، وعددها (28) مقرأة، وتُعقد يوم الاثنين من كُل أسبوع بعد صلاة الظهر،.

• مقارئ الجمهور: إجمالي عدد (5616) مقرأة على مُستوى المُحافظة تقريبًا، وعددها (117) مقرأة، وتُعقد يوم الجمعة من كُل أسبوع بعد صلاة الجمعة،.

• المقارئ النموذجية: إجمالي عدد (48) مقرأة على مُستوى المُحافظة تقريبًا ،وعددها (1) مقرأة، وتُعقد يوم الأحد من كُل أسبوع بعد صلاة الظهر،.

• مقرأة السيدات: إجمالي عدد (48) مقرأة علي مُستوي المُحافظة تقريبًا ،وعددها (1) مقرأة ، وتُعقد يوم السبت من كُل أسبوع بعد صلاة العصر.

• مقارئ القوافل: وعدد (30) مجلس لقراءة سورة الكهف.

2. مكاتب التحفيظ:

• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (6)، وتُعقد يوميًّا على فترتين صباحية ومسائية.

ثالثًا: في مجال التدريب والتثقيف

• تم عقد عدد (4) لقاءات لعدد (500) إمامًا وواعظة ضمن مبادرة البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

• تم عقد عدد (4) دورات في تنظيم الأسرة لعدد (200) إمامًا التعاون مع المركز القومي للسُكان.

• تم عقد (4) دورات لعدد (400) إمامًا في فقه الصيام.

• تم عقد (3) دورات للعُمال الجُدد وعددهم (220) عاملاً.

رابعًا: في مجال عِمارة المساجد

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• افتتاح إحلال وتجديد وصيانة وترميم ورفع كفاءة عدد (13) مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا ، وعدد (5) مساجد صيانة تطوير.

• حصول (20) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (72) مسجدًا، بإجمالي أمتار (32701) مترًا.

خامسًا: في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف مبلغ (435600) جنيهًا في مجال القرض الحسن لعدد (35) موظفًا على النحو التالي:

• تم صرف مبلغ (12000) جنيهًا في يناير 2023م لعدد (8 ) موظفين.

• تم صرف مبلغ (75000) جنيهًا في فبراير 2023م لعدد (5 ) موظفين.

• تم صرف مبلغ (75000) جنيهًا في مارس 2023م لعدد (5) موظفين.

• تم صرف مبلغ (165600) جنيهًا في أكتوبر 2023م لعدد (17) موظفين.

• توزيع (95,8) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المُشتركة من الأوقاف والمُحافظة والتضامن الاجتماعي.

• توزيع (135000) شنطة سِلع غذائية على الأُسر الأولى بالرعاية.