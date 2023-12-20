منها "الحمى والإسهال".. أستاذ أوبئة يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور كورونا الجديد JN.1.

وأضاف استاذ اقتصاديات الصحة خلال، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن المتحور الجديد JN.1 الأكثر انتشارا في الوقت الحالي وخمس الحالات في أمريكا، مبينا أنه لم يظهر أى تدهور صحي للحالات التي أصيبت بالمتحور الجديد JN.1، منوها أن المتحور الجديد JN.1 نسبة تأثره اللقاحات عالية.

وأكد أن نسبة الوفيات انخفضت 70% عن الشهر الماضي، لافتا إلى أن الإصابات ستزيد زيادة طفيفة بداية يناير المقبل؛ بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وتابع عنان: علاج الأعراض فقط هو الفارق بين المتحورات، مطالبا بالمتابعة الدورية مع طبيب حال زيادة حدة الأعراض وخاصة الكحة.

وأشار إلى أن المتحور الجديد JN.1 لم يظهر في مصر حتى الآن، وأعراضه تشمل «الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام العضلات والتعب والصداع والإسهال.

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