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BBC

أردوغان يهنئ السيسي هاتفيا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

07:42 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أردوغان يهنئ السيسي هاتفيا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

أردوغان يهنئ السيسي فترة رئاسية جديدة الرئيس التركي التهنئة للرئيس على إعادة انتخابه الانتخابات الرئاسية

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