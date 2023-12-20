هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه غدا؟.. خبير اقتصادى يوضح

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي غدا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن التوقعات تشير لعدم التغيير في سعر الفائدة (التثبيت)، لافتا إلى أن ذلك بسبب انخفاض معدل التضخم الذي وصل 36.5 % نوفمبر 2023، علاوة على انخفاض أسعار السلع الزراعية عالميا، وزيادة المعروض من السلع الغذائية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي لاستقرار في الأسواق، عكس رفع سعر الفائدة الذي قد يؤثر بالسلب على قطاع العمالة الهامشية ومؤشر التضخم، منوها أن سرعة وتيرة ارتفاع الأسعار سينخفض الفترة المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التضخم عالميا بدأ يأخذ منحنى هبوط في معظم الاقتصادات العالمية، وذلك ظهر بتثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير.

واستكمل: أسباب التضخم تؤدي لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وسيطرة سوق الصرف يعني السيطرة على مؤشر التضخم.

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