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BBC

مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص تعظم الاستفادة من أصول الدولة

06:05 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أهمية الطروحات تتمثل في كيفية الاستفادة من أصول الدولة التي كانت لا تدار بالصورة المرجوة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أثناء إجابته على تساؤل أحد الصحفيين عن أهمية الطروحات للمجتمع، أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، يتم رفع قيمة هذه الأصول مع بقاء الدولة شريك فيها، مما يساهم في سد الفجوة الدولارية للأزمة التي تعاني منها الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن العوائد التي تحقق من هذه الأصول نتيجة زيادة الكفاءة تضاعف، وعلى المدى الطويل تكون أعلى، ويكون ذلك لصالح المجتمع المصري.

وأشار إلى وجود شركات كثيرة في الدولة لا تعمل بالصورة المرجوة، ومن خلال الشراكة من القطاع الخاص، سيعظم من الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدًا أن الأهم وجود نهج ثابت وواضح للدولة المصرية بإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

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