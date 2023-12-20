"التموين" تتعاقد على 50 ألف طن سكر خام مستورد

كتب - محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها تعاقدت على كمية ٥٠ ألف طن سكر خام مستورد، وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

ونوهت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

وتابعت الوزارة بأن ذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل.