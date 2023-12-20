إعلان

BBC

"التموين" تتعاقد على 50 ألف طن سكر خام مستورد

02:58 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سكر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها تعاقدت على كمية ٥٠ ألف طن سكر خام مستورد، وصول خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

ونوهت الوزارة بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية.

وتابعت الوزارة بأن ذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل.

سكر وزارة التموين الهيئة العامة للسلع التموينية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد 2 يناير

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة في غزة
الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تنبؤات حالة الجو للساعات المقبلة
تنويه مهم للمواطنين بشأن حجز شقق صندوق التنمية الحضرية
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف التعاملات ويسجل رقما قياسيا جديدا