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BBC

سعر السكر.. وزير التموين: ضخ 245 ألف طن وبدء موسم القصب وانخفاض السعر عالميا

01:47 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سعر السكر

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كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية، خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر.

وأشار وفق بيان حكومي إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق، وهو ما أسهم في بدء حل المشكلة، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

وقال الوزير: لدينا احتياطي كبير في المحافظات حالياً، ونحن مستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالمياً بدأ في الانخفاض أيضا، وهذا مؤشر جيد.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك تعاوناً كبيراً من الوزرات المعنية لحل هذه المشكلة. وأضاف: هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة.

سعر السكر وزير التموين موسم القصب علي المصيلحي

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