الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في غزة كارثي.. ونسب الإشغال بالمستشفيات تتجاوز ١٠١%

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطنية، إن الوضع الصحي في غزة كارثي.

وأضاف "القدرة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث مساء السبت، أن هناك ٢٠مستشفى و٥٦ مركز من الرعاية المركزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف وعدم توافر الإمكانيات الطبية خاصة بالطوارئ والوقود وخاصة فى منطقة شمال قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة كان ولازال يخنق المنظومة الصحية بمنع الوقود وقطع المياه والكهرباء، إضافة أنه أخرج المستشفيات الكبرى عن الخدمة وخاصة في منطقة شمال قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطنية، أن قطاع شمال غزة لا تتوفر فيها الخدمة الصحية إلا للخدمات الصغيرة والغير منقذه للحياة والتى لا تستحمل المئات من المصابين نتيجة جراء القصف، إضافة إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة التى وصل نسبة الأشغال بها إلى ١٠١%.