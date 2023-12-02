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BBC

رغم البرد القارس.. المصريون في السويد يواصلون المشاركة في انتخابات الرئاسة

04:35 م السبت 02 ديسمبر 2023
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    المصريون في السويد
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    المصريون في السويد
  • عرض 3 صورة
    المصريون في السويد
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كتب- إسلام لطفي:

حرص أبناء الجالية المصرية في السويد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم الثلوج والبرد القارس، حيث أن درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات تحت الصفر.

وظهر عدد من أبناء الجالية المصرية في السويد، مُحاطين بالثلوج من أمام مقر السفارة قبل التصويت، رافعين الأعلام المصرية.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية في السويد درجات الحرارة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

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