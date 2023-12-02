حملة "أنا مشاركة" المرأة المصرية كسرت الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية

كتبت- نور العمروسي:

أطلقت مؤسسة هي تستطيع للتنمية حملة "أنا مشاركة" بمحافظة الإسكندرية، بهدف دعم وتشجيع المرأة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك بحضور نسرين عبدالدائم مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع بمحافظة الاسكندرية وتحت إشراف الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا، علي أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع مشيرا إلي أن مشاركتها سياسياً تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية وتحقيق العدالة والتي سبق أن وافقت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع، أن الحملة تهدف إلى التوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتي تعد ممارسة مسؤولة وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن.