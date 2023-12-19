وفد «التنسيقية» يقدم واجب العزاء في أمير الكويت

كتب - سامح سيد

قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، الثلاثاء، بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

وكان في استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم ، سفير دولة الكويت لدى مصر، حيث أعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعباً في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين فى دفتر العزاء بالسفارة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من محمد موسي نائب محافظ المنوفية و محمود القط عضو مجلس الشيوخ و طارق الخولي عضو مجلس النواب ، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.