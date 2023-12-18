السيسي للمصريين: اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد

كتب- أحمد السعداوي:

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمةً عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مخاطبًا المصريين بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة، اليوم الإثنين.

قال الرئيس السيسي: أتحدث إليكم اليوم.. وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي؛ وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري؛ بأطيافه وفئاته كافة، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

وأضاف الرئيس السيسي: هذه مصر التي نحلم بها جميعًا، وهؤلاء هم المصريون، الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعًا، مدافعًا عن حلمهم لمصر، وسنستكمل حوارنا الوطني.. بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعًا في الأفكار والرؤى، ناتجًا عـن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السـياسـية.

وتابع الرئيس: "ومن كل قلبي أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به؛ من عمل عظيم وأداء سياسي راق، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع".

وخاطب الرئيس المصريين قائلًا: "أبناء مصر الكرام إن فخري بكم لا حدود ولا نهاية له، واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله عز وجل وأمامكم، وسيشهد التاريخ به، وكم ازداد فخري، وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها".

وتابع رئيس الجمهورية: "في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيوية مصر ومستقبلها، وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى أنها صوت الضمير الوطني.. المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجًا للوعي والإرادة، ويؤكدون مرة أخرى أنهم صناع المستقبل، وزارعو الأمل، والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمَّنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز".

واستكمل الرئيس: "أؤكد أنني كما عاهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم، ومن أجلكم، لا أدخر جهدًا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم".

واختتم الرئيس: "إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح، وتسليمها بتجرد، فلنعمل معًا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطني، دائمًا وأبدًا.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".