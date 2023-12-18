طلب إحاطة عاجل: لماذا خرجت "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية؟

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بشأن خروج شركة "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة عالمية .

وأكد النائب أن شركة "سكاي تراكس" البريطانية، والمعنية بمتابعة وتقييم شركات الطيران التجارية العالمية أخرجت "مصر للطيران" من قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم، بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المركز 95، وهو أمر ترك انطباعًا سلبيًّا في كل الأوساط .

ولفت النائب، في طلب الإحاطة، إلى أن "مصر للطيران" هي واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أكبر شركة طيران في إفريقيا، مشيرًا إلى أن استطلاع الرأي الذي تجريه "سكاي تراكس"؛ عن الوسائل الترفيهية في الطائرة وجودة المقاعد والطعام وطاقم الضيافة وغيرها..

وأكد بكري أنه رغم أن شركة "مصر للطيران" التي أُنشئت عام 1932 كانت في الشرق الأوسط وإفريقيا السابعة عالميًّا، وامتدت خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًّا داخليًّا، إلا أن أوضاع الشركة تدهورت؛ خصوصًا خلال الآونة الأخيرة رغم اقتراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة.

وطالب بكري بمناقشة طلب الإحاطة في أسرع وقت؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى استمرار الخسائر التي بلغت 30 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران، وكذلك الحال تراجع مركزها وخروجها عن قائمة أفضل 100 شركة طيران حول العالم.