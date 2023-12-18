إعلان

BBC

"قوى النواب" تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد

09:00 ص الإثنين 18 ديسمبر 2023

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- سامح سيد:
قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانون العمل حتى الآن.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة كانت ناقشت حوالي ٦٩ مادة من مشروع قانون العمل الموحد، وعقدت جلسات استماع حوله لكن اللجنة وجدت بعض المواد تحتاج لتعديلات وسيكون عليها خلاف كبير، كما أنها تحتاج إلى تنسيق بين عدد من الوزرات نظرًا لأنه من الممكن أن يحدث تضارب بينهم.

وأشار إلى أن اللجنة في انتظار أن ترسل الحكومة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، واللجنة في اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء ستفتح ملفات بعض الموضوعات القديمة وعلى رأسها مشروع قانون العمل الموحد ومتابعة الجهات التنفيذية حول مصير مشروع القانون.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للعمل الموحد في دور الانعقاد السابق إلا أنه لم يتم إقراره لدراسة بعض المواد.

وينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوزالفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لاتزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل الموحد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسامة كمال لـ وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: "دين أبوكم اسمه إيه"؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024