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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ غدًا

10:39 م الأحد 17 ديسمبر 2023

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ

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كتب- إسلام لطفي:
وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك غدًا الإثنين.

وكان قد عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.

نقابة المحامين عبد الحليم علام اجتماع المحامين

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