وزير التربية والتعليم: مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي في التعليم

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر من الدول المؤمنة بالتحول الرقمي في التعليم لأنه الاتجاه العالمي وسيحل العديد من المشاكل في المجال التعليمي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازى اليوم، خلال افتتاحه ورشة العمل التشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لقياس مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع اليونيسكو على مدى يومين.

وأضاف الوزير أن التحول الرقمي المنخرط في العملية التعليمية هو الأساس وليس الموازي بمعنى تواجد الرقمنة في المناهج والمعلمين والإدارة والمدرسة، مشيرا إلى أن عناصر التحول الرقمي ضرورة ملحة فى العملية التعليمية للوصول إلى الإتاحة والجودة والتعلم الأخضر.

وأوضح أن التحول الرقمي موجود في كل برامج للخطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي كان لديها بنية تعليمية تكنولوجية خلال جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير فى استمرار العملية التعليمية وقال انه لابد أون تساعد التكنولوجيا على انتاج المعرفة خصوصا ان مواصفات الخريج ستكون مختلفة خلال السنوات المقبلة كما أن هناك وظائف لن تكون موجودة فى ظل هذا التحول الرقمي، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه مساعدة للمعلم .

وأضاف د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المنظومة الجديدة للتعليم تعتمد على الفهم وليس التلقين ، وهدفنا اكتشاف الموهوبين من خلال المنصات الرقمية، الكتب الرقمية للمرحلة الثانوية، وأن يكون لكل معلم وبريد إلكتروني ، وإنتاج المواد التعليمية الرقمية، والنظام المدمج في عملية التعليم ومنصة الوزارة.

واشار إلى أن لكل معلم ملف إلكتروني تعتمد عليه الوزارة في التقييم.. مشيرا إلى أن مصر لديها ٱلية إلكترونية أيضا لانتقاء المعلمين، وأنه لا تطوير دون الإرتقاء بمجال المعلمين، كما أن لكل معلم صحيفة أحوال إلكترونية، بالاضافة الى وجود ٱلية لترقي المعلمين.

وأشار إلى أن هناك ٢٥٠٠ مدرسة مجهزة تكنولوجيا من السبورة الإلكترونية، كما يتم تطبيق الغياب الإلكتروني عبر الوزارة، بالإضافة إلى عملية التقييم، كل هذا ترجمة للتطور الرقمي لوزارة التربية والتعليم، والتشارك في التعليم والتدريس من خلال المنصات الرقمية لتبادل الخبرات في الشرح والتدريس بين المعلمين، كما أن حصص المشاهدة تعتبر قصة نجاح لوزارة التربية والتعليم .

وقال إن التحول الرقمي هدفه تحقيق المحاور التي تعمل عليها الوزارة ومنها الإتاحة والجودة والحوكمة، والإدارة والاستدامة والانصاف والشمول، ويخدم جميع محاور الدولة، وهو الحل لكافة تحديات الوزارة سواء في عجز المعلمين، كثافة تواجد الطلاب في الفصول من خلال وضع المناهج وشرح المواد.. الخ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تهدف لتحقيق رؤية مستدامة تنفيذا لتوجه الدولة ورؤيتها، لتعظيم الإستفادة من الموارد الدولة لخدمة النظام التعليمي.

وتهدف ورشة العمل، إلى إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية، وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة.

شارك في ورشة العمل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم لشؤون تكنولوجيا التعليم، والدكتور اكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم، وشرکاء DTC.