أوقفوا الحرب وانقلوا الحقيقة.. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًّا مع الصحافة الفلسطينية الثلاثاء- تفاصيل

كتب- إسلام لطفي:

قالت نقابة الصحفيين إنه بعد استشهاد سامر أبو دقة، في جريمة حرب متكاملة الأركان، وانضمامه إلى 90 صحفيًّا وعاملًا بالإعلام في قائمة الشهداء، وبعد أكثر من 70 يومًا على طوفان الأقصى، لا يزال الشعب الفلسطيني في غزة يقف بصمود أمام حرب الإبادة، التي يشنها الكيان الصهيوني، تحت أنظار العالم، ويواجه الإعلام الغربي المنحاز للدعاية الصهيونية، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير..

وأضافت نقابة الصحفيين أنه بينما تتصدى الصحافة الفلسطينية لمعركة الحقيقة، والانتصار للعدالة؛ فإنها تواجه استهداف أفرادها وعائلاتهم.

وأضاف نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الأحد: ندعو إلى يوم تضامني مع الصحافة الفلسطينية، "نجتمع معًا لنقول أوقفوا الحرب، انقلوا الحقيقة، شاركوا أهل غزة في رفض صفقات التهجير، وإعادة التوطين"، يوم الثلاثاء المقبل؛ بدءًا من الساعة الثالثة مساءً.

ونوهت النقابة بأنه سيتخلل اليوم عدد من الفعاليات التضامنية:

- من الساعة 3 إلى 5م في بهو الدور الرابع:

(أوريجامي) بألوان علم فلسطين مع أميرة العربي - مدربة أوريجامي.

فقرة مناسبة للأطفال والكبار، وتعليم مبسط لفن طيّ الورق "الأوريجامي"، وصناعة مجسمات بألوان العلم الفلسطيني.

- من 5 إلى 6:30م، مؤتمر صحفي بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع (الصحافة الفلسطينية في مواجهة الإبادة)

يتحدث خلاله:

خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وناصر أبو بكر، نقيب صحفيي فلسطين، ومنير زعرور، مدير البرامج والسياسات في الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصحفيين.

وسيعلن خلاله عن خطوات التنسيق بين نقابتَي مصر وفلسطين، والاتحاد الدولي للصحفيين؛ لاتخاذ خطوات أمام "الجنائية الدولية" ضد استهداف قوات الاحتلال الصحفيين؛ باعتبارها جرائم حرب.

ويتخلل المؤتمر فيلم تسجيلي قصير "قصة عنف" 2023:

- من 6:30 إلى 8م بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع.

- ندوة "القضية الفلسطينية بين المعايير المزدوجة.. ومخططات التهجير"، يتحدث خلالها د.عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب والسياسي د.عمرو الشوبكي، ومن غزة د.عطا أبو العيش، الكاتب الصحفي، والإعلامي حسين عبد الغني.

ويعقبها فيلم تسجيلي قصير "مشاهد من الاحتلال في غزة"- 1973:

- من 8:30 إلى 9:30م بالقاعة الرئيسية، بالدور الرابع - فرقة الأولة بلدي.. أغانٍ عن فلسطين.