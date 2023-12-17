هل تتأثر قناة السويس بتعليق الشركات مرور سفنها بالبحر الأحمر؟.. خبير يُجيب

كتب- حسن مرسي:

أكد الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، أن ما يحدث في البحر الأحمر لن يؤدي بنا ولن يتسبب في أي أضرار على الدولة المصرية، موضحًا أن كمية البضائع التي تتنقل من شرق أسيا عبر قناة السويس ستتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.

وأوضح "السكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه لن يكون هناك تأثير على مصر إلا من ناحية تأخير تحصيل الإيرادات بعد حل مشكلة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأعمال العسكرية في البحر الأحمر سترفع من تكلفة شركات التأمين على السفن، منوهًا بأن التأثير سيكون لحظي وتحل المشكلة خلال أسبوعين وتمر السفن من قناة السويس.

وأشار إلى أن مصر لن تتأثر بتعليق الشركات مرور سفنهم في البحر الأحمر، مؤكدًا أن أسعار تأمين السفن المرتفعة وراء قرار شركات الشحن بتعليق المرور في البحر الأحمر، منوهًا بأن المشكلة ستكون بقطع سلاسل الإمداد لمدة أسبوعين ويكون الاتفاق على قوافل من السفن لكي تمر من البحر الأحمر، مشددًا على أن الجميع متأثرة من الاعمال الأخيرة في البحر الأحمر.

وأعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك، أمس الجمعة، توقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، عقب إعلان استهداف سفينتها "ميرسك جبل طارق" بصاروخ بينما كانت في طريقها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة في السعودية.

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