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ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين الأهرامات والمتحف

08:34 م السبت 16 ديسمبر 2023

ليس كوبري.. مصدر بالآثار يكشف البناء الخرساني بين

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كتب- محمد شاكر:

أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البناء الخرساني الموجود حاليا بين منطقة الأهرامات الأثرية والمتحف المصري الكبير، ليس كوبري لعبور السيارات كما يقول البعض.

وقال المصدر، إن هذا البناء ممشى سياحي بطول 2 كم، يربط بين المتحف المصري الكبير والأهرامات، بحيث يستطيع زائر المتحف الوصول للأهرامات مباشرة من خلال الممشى، ومن المقرر أن يكون هناك ممر مخصص للطفطف الذي سيربط بين المتحف والأهرامات.

وزارة السياحة والآثار ممشى سياحي الأهرامات المتحف المصري الكبير

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