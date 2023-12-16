"الوطنية للصحافة" تنعي أمير الكويت: قدم نموذجًا مشرفًا في خدمة وطنه



كتب- إسلام لطفي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا داعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان ينعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة.

وتوفي الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا.