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BBC

"الوطنية للصحافة" تنعي أمير الكويت: قدم نموذجًا مشرفًا في خدمة وطنه

07:13 م السبت 16 ديسمبر 2023

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي

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كتب- إسلام لطفي:
نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية.

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا داعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان ينعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة.

وتوفي الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 86 عامًا.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجي

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