177 مصنعًا لإنتاج الدواء في مصر.. مستشار الرئيس: ننتج 85% من الأدوية الأساسية

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية بتوطين الصناعة الدوائية في مصر، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ووضع مصر على خريطة الدواء عالميًا.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC" أنه لا يوجد دولة في العالم تعتمد على نفسها بنسبة 100% في صناعة الدواء، والدولة تسعى لتوطين أدوية الأورام الحديثة.

وتطرق مستشار الرئيس للشئون الصحية لتسعير الدواء، مؤكدًا أن الأسعار جبرية من هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية نتيجة ارتفاع مدخلات الصناعة، ولذلك تتجه الدولة لتوطين صناعة الدواء في مصر.