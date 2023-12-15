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BBC

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر

11:55 ص الجمعة 15 ديسمبر 2023

صلاة الجمعة

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كتب- محمد أبو بكر:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ محمود الأبيدي، من خلال التليفزيون المصري.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن أن عنوان خطبة الجمعة اليوم "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، حيث تكون خطبة موحدة على مستوى جميع المساجد.

ويمكن مشاهدة خطبة الجمعة من هنا

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صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد فاطمة الزهراء وزير الأوقاف

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