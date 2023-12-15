نداءات القرآن للرسول.. خطبة موحدة يلقيها أئمة المساجد اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عنوان خطبة الجمعة اليوم "نداءات القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم"، حيث تكون خطبة موحدة على مستوى جميع المساجد.

وأوضح أن خطبة الجمعة اليوم يلقيها الشيخ محمود الأبيدي وينقلها التليفزيون المصري، من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

ووزير الأوقاف أكد أن للوقت قيمة مهمة ثمينة لا يدرك قدرها الكثير من الناس، قائلًا: "يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لَا تَزُولُ قَدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟"، فما من يوم إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإن غابت شمسي لن تدركني إلى يوم القيامة.

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