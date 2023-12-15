ثقافة الفيوم تحتفي باليوم العالمي للغة الضاد



كتب- محمد شاكر:

نظم فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية واللقاءات العلمية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بهدف تنمية واكتشاف الموهوبين، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وفي السياق، عقد قسم المواهب بالفرع احتفالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمركز شباب محافظة الفيوم، شارك فيها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد.

استهل الشاعر عبد الكريم عبد الحميد حديثه، عن سبب الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام، حيث اختارت الأمم المتحدة أن يحمل هذا العام عنوان "العربية لغة الشعر والفنون"، مشيرا إلى مدى انتشار اللغة العربية أكثر من 12 مليون مفردة، ويوجد أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية حول العالم، كما أن اللغة العربية تعد عاملا أساسيا في توحيد الأمة العربية، ويأتي الاحتفال هذا العام تزامنا مع الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

كما أوضح عبد الكريم كيف حافظت اللغة العربية على التراث العربي القديم والحديث، وواجبنا نحو الاهتمام باللغة العربية، واختتم اللقاء بعروض مواهب لمجموعة من الموهوبين المتميزين في الإلقاء، حيث قدم الطالب أحمد طارق الرشيدي قصيدة عن الأم باللغة العربية الفصحى، وأخري بالعامية بعنوان "لما جيت أكتب عن أمي" للطالب ياسين حسين، إلي جانب أنشودة في مدح الرسول للطالبة جنا محمود.

من جانب آخر عقد بيت ثقافة إطسا لقاء نادى العلوم، بمدرسة دفنو التجريبية لغات بمركز إطسا، أدارت اللقاء مروة مجدي أستاذ مادة العلوم ومدربة النادي، تم خلاله تنفيذ ورشة تعليمية بعنوان "التحليل الكهربائي للماء"، أوضحت خلالها للطلاب مفهوم تحليل المياه كهربائيا، بأنه العملية التي يتم من خلالها تقسيم الماء (H2O)، وفصل مكوناته إلى غاز هيدروجين H2، وأكسجين (O)، منفصلين تماما من خلال تطبيق الطاقة الكهربائية، وتزداد الطاقة الكلية اللازمة لتحليل الماء كهربائيا عن طريق تمرير تيار كهربائى من خلال الماء حيث يستخدم المحلل الكهربائي تيارا كهربائيا لتقسيم جزيئات الماء إلى غازات الهيدروجين والأكسجين، كما أوضحت أنه يمكن استخدامه في مجال حفظ المياه بعدة طرق، ويمكن استخدام التحليل الكهربائي لقياس نسبة التلوث في المياه، وتحليل المكونات الكيميائية المختلفة في الماء، وأيضا تحديد مدى وجود الملوثات؛ مثل المعادن الثقيلة أو المركبات العضوية الضارة، تضمن اللقاء عرض باور بوينت، إلي جانب شرح عملي للطلاب على نموذج مبسط لخلية التحليل الكهربائي للماء.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

هذا وأقام نادي العلوم التابع لقسم المواهب بالفرع، لقاءا حول أهمية المياه فى حياتنا، وغرس ثقافة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها في الأطفال، والتعرف علي مكوناتها، والمراحل المختلفة لتحليل المياه.