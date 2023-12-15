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BBC

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 15 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من الجمعة 15 ديسمبر حتى الأربعاء 20 ديسمبر.

طقس الجمعة
وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس الجمعة 15 ديسمبر 2023، يسودها شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من أقصي السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

طقس السبت
كشفت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت 16 ديسمبر 2023، تشهد تواجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعى إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد
أشارت الهيئة إلى وجود، شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعى إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى، وجود أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

طقس يومي الإثنين والثلاثاء
تسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكملت الهيئة، أنه يتواجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار الشبورة

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