خلال 15 يوماً.. مطار دبي يستقبل 4.4 ملايين راكب بموسم الأعياد



كتب - محمد عبيد

أعلن مطار دبي الدولي عن استقباله لحوالي 4.4 ملايين مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي، ومن المتوقع أن تصل ذروة الموسم في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر ليكون بذلك أكثر الأيام إزدحاماً خلال هذه الفترة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر، وذلك مع بدء موسم الأعياد حيث يشهد موسم السفر طفرة كبيرة لقضاء العطلات.

وأكد في بيان استعداده لموسم الذروة الحافل، وكشفت مطارات دبي عن جاهزية المطار الدولي الأكبر في العالم للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف .

وتابع البيان من المتوقع أن يشهد المطار ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي على متن الرحلات المباشرة على مدار ستة أيام خلال الفترتين من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر.



وسوف يشهد المطار مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الموزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بدءاً من فرصة التقاط صورة ثلاثية الأبعاد ضمن كرة زجاج ثلجية عملاقة ، أو العروض المقدمة من قبل عدد من فناني الأداء الذين سيوزعون الشوكولاتة وهدايا أخرى، ووصولاً إلى فرصة لقاء الأطفال سانتا كلوز ومجموعة من الشخصيات المرحة والحصول على هدايا مميزة.