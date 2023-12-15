تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة بطقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث توقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، وبارد ليلا.

أما عن طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، فأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن الطقس سيكون غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية، متوقعة أنها ستكون كثيفة أحيانًا، وتمتد من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن هناك فرصة لنشاط الرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.