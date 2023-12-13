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BBC

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات بيجاسوس التركية

10:28 ص الأربعاء 13 ديسمبر 2023
  • عرض 3 صورة
    مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات بيجاسوس التركية
  • عرض 3 صورة
    مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات بيجاسوس التركية
  • عرض 3 صورة
    مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات بيجاسوس التركية
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كتب - محمد عبيد

استقبل مطار برج العرب الدولي أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي، وذلك في افتتاح خط جديد بين برج العرب واسطنبول لتنشيط حركة السياحة والتجارة بين المدينتين.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات تكليفات بتسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميا، وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

يذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للشركة بواقع ٤ رحلات أسبوعيا بين البلدين.

رحلات بيجاسوس التركية مطار برج العرب الدولي تنشيط حركة السياحة

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