مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات بيجاسوس التركية

خريطة الأمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى يوم الاثنين المقبل

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار برج العرب الدولي أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي، وذلك في افتتاح خط جديد بين برج العرب واسطنبول لتنشيط حركة السياحة والتجارة بين المدينتين.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات تكليفات بتسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع عالميا، وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

يذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للشركة بواقع ٤ رحلات أسبوعيا بين البلدين.