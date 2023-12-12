فاروق الباز: مصر يُمكنها توليد الطاقة الشمسية وتصدير الفائض لأوروبا

كتبت -داليا الظنينى :

علق الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى، على توصيات مؤتمر المناخ بالحد من استخدام الوقود الأحفوري، مؤكدا أن انعقاد هذه المؤتمرات في غاية الأهمية حتى لو كان الهدف منها هو الحديث عنها فقط.

وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها القدرة على توليد الطاقة الشمسية بما يكفى احتياجاتها وتصدير الفائض من الطاقة لأوروبا.

وأكد أن هناك عددا من الشركات الألمانية قد تقدمت بطلب للحصول على ٥٠ كيلومترا مربعا من الصحراء الغربية لإقامة مزارع لتوليد الطاقة الشمسية.

وأردف الباز: لابد من تغيير استخدام الوقود الأحفورى وعلينا التقليل من استخدام البترول والعمل بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن الطاقة الشمسية فى مصر تعد من أفضل الطاقات الشمسية بالعالم.