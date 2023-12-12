7 صور ترصد سقوط الأمطار على مدينة نصر

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد الآن سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وبورسعيد والإسكندرية وشمال الصعيد.

ورصدت عدسة مصراوي، سقوط أمطار متوسطة في مناطق بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يوجد غدا الأربعاء أمطار متوسطة تغزر أحيانا على مناطق من محافظة شمال سيناء قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة بنسبة حدوث (70% تقريبا).

وتابعت: "كما يوجد أمطار متوسط بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30:20% تقريبا) الى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة".