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BBC

مريض على سرير طبي يدلي بصوته في الانتخابات بكفر الشيخ

06:32 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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    مريض على سرير طبي يدلي بصوته
  • عرض 4 صورة
    مريض على سرير طبي يدلي بصوته
  • عرض 4 صورة
    مريض على سرير طبي يدلي بصوته
  • عرض 4 صورة
    مريض على سرير طبي يدلي بصوته
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كتب- محمد عبدالناصر:

احتشد أهالي كفر الشيخ، أمام اللجان الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.

وشهدت إحدى اللجان، مشهدًا من المشاهد الإنسانية، حيث حرص أحد الناخبين رغم مرضه على الإدلاء بصوته، حيث حضر في عربة إسعاف إلى مقر اللجنة، وتم إنزاله أمام اللجنة وإدخاله إليها ليمارس واجبه الوطني والدستوري.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى اليوم الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

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