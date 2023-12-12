تريزيجيه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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بالرقص والغناء.. إقبال كثيف من المواطنين على الانتخابات الرئاسية بالقليوبية

كتب-أحمد مسعد:

أدلى اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق طرابزون سبور، اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة صلاح الدين بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.