"تنسيقية الأحزاب": إقبال كثيف في معظم المحافظات ولا مخالفات مؤثرة باليوم الثالث

كتب- محمد نصار:

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة قوامه 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.

وقالت التنسيقية، في بيان، إنها رصدت انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث تم فتح عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد 15011 عملية رصد.

ورصد متابعو التنسيقية استمرار احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر وبدء عملية التصويت، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أية مخالفات حتى الآن.

كما تم رصد مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

ورصدت غرفة عمليات التنسيقية أيضًا، توافد الناخبين بكثافة في بعض المحافظات الساحلية رغم سقوط أمطار وسيول ومنها محافظة مطروح، واستمرار احتفالات المواطنين وسعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الاحتشاد أمام اللجان في كثير من المحافظات، واستمرار اصطحاب الأسر للأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم للجان الاقتراع.

كما رصد متابعو التنسيقية استمرار تقدم محافظة القاهرة في نسبة الإقبال أمام اللجان وكذلك محافظات سوهاج وبني سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما تلاحظ استمرار التصويت بشكل متوسط في محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية حتى الآن.

وتجرى عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بـ 220 متابعًا، و62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ 22 ألفًا و340 متابعًا، و115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ 528 متابعًا، و70 وسيلة إعلامية محلية بـ 4218 صحفيًا وإعلاميًا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.